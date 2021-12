Le Poët-Laval Le Poët-Laval Drôme, Le Poët-Laval Marché de Créateurs Le Poët-Laval Le Poët-Laval Catégories d’évènement: Drôme

Le Poët-Laval Drôme Le Poët-Laval Le Marché de Créateurs de L’Usine est un évènement annuel où vous pourrez venir découvrir illustrations, céramiques, peintures, cosmétiques, bijoux, vannerie, lumières, vitraux, éco-cocotte …

Restauration et animation sur place pendant tout l’évènement +33 6 70 21 25 56 http://www.lusinepoetlaval.fr/ L’Usine 25 a route de la faïencerie Hall d’exposition de L’Usine Le Poët-Laval

