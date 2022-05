Marché de créateurs la Margelle, 12 mai 2022, Lille.

Marché de créateurs

du jeudi 12 mai au samedi 14 mai à la Margelle

Wazemmes accueille enfin un marché de créateurs en son cœur pendant 3 jours! Retrouvez une fine sélection de 15 créateurs 100% locaux. Une grande variété de savoir-faire seront représentés, une occasion à ne pas manquer! A l’approche de la fête des mères, de la fête des pères et des mariages, venez dénicher le cadeau unique, artisanal et local. Alors rdv dès vendredi 13 mai à 14h! Les créateurs : Atelier Céladon : bijoux émaillés Atelier Amélie Boquet : gravure et impressions à la main Brebis nomade : articles de maison garnis en laine de mouton BROL : objets en matériaux recyclés Corvis Color : peinture à l’aerographe, peinture acrylique Eti N Hubs : artiste en marqueterie Fannyp : gravure, tatouage et illustration Freaks and bags : accessoires et mode féminine Heysen ébéniste : artisan ébéniste, boîtes en bois La fabrique aux cocons : teinture naturelle sur linge de maison Les savons sur patte : cosmétiques naturels Louilde by Rose : doux doux remplis d’amour Marine Laroche L’atelier : artisanat du livre et de l’image Oklo atelier : bijoux en micro-macramé Siboli Céramiques : céramiques en grès* **Infos pratiques :** Vendredi 13 mai entre 14h et 18h Samedi 14 mai entre 10h et 18h Dimanche 15 mai entre 10h et 16h Où ? La Margelle passage du marché en face de la fontaine marocaine. A proximité immédiate de la place de la nouvelle aventure à Wazemmes Métro Gambetta Parking à vélo juste en face **Entrée gratuite** Evénement à l’intérieur Lien Facebook de l’événement [[https://fb.me/e/2c366jQA6](https://fb.me/e/2c366jQA6)](https://fb.me/e/2c366jQA6)

Entrée gratuite

Une sélection de 15 créateurs 100% locaux

la Margelle 19 rue du marché, 59000 Lille Lille Wazemmes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T14:00:00 2022-05-12T18:00:00;2022-05-13T10:00:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T16:00:00