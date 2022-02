Marché de créateurs [Festival ECHO] Ancien hôpital Le Loroux-Bottereau Catégories d’évènement: Le Loroux-Bottereau

Un collectif artistique nantais de graffeurs et peintres vient organiser son propre évènement au sein du festival ECHO: au programme, un marché de créateurs de qualité, pour acheter des oeuvres originales aux prix accessibles. Le reste de la progammation est en cours ! Plus d’informations à venir sur [[lefestivalecho.com](lefestivalecho.com)](lefestivalecho.com)

Entrée libre

