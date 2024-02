Marché de créateurs et de producteurs au Château Lamothe Bergeron Cussac-Fort-Médoc, dimanche 8 septembre 2024.

Marché de créateurs et de producteurs au Château Lamothe Bergeron Cussac-Fort-Médoc Gironde

Dimanche 8 septembre de 10h00 à 18h00, l’équipe du Château Lamothe-Bergeron vous accueille pour la 4ème édition de son Marché de Créateurs et Producteurs.

Venez rencontrer les artisans de votre région et profiter des vins et du cadre enchanteur du Château Lamothe-Bergeron !

Entrée gratuite sans RDV. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-08 10:00:00

fin : 2024-09-08 18:00:00

49 Chemin des Graves

Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine visites@lamothebergeron.fr

