Marché de créateurs et d’artisans puis repas champêtre Cambo-les-Bains, 16 juillet 2022, Cambo-les-Bains.

Marché de créateurs et d’artisans puis repas champêtre

4 Route d’Halsou Karaban Art Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques Karaban Art 4 Route d’Halsou

2022-07-16 – 2022-07-16

Karaban Art 4 Route d’Halsou

Cambo-les-Bains

Pyrénées-Atlantiques

De 15h à 19h, un marché de créateurs et d’artisans vous accueillera sur le fronton du Bas Cambo.

Repas champêtre au jardin de Karaban’art et dans la rue piétonnisée pour l’occasion.

De savoureuses moules cuisinées avec amour et tendresse, une mayo maison…et un aïoli à tomber… de belles frites maison bien croquantes et fraîches.

Brigitte Bordo, fanfare bordelaise, amènera sa folie musicale pour la soirée.

+33 6 03 07 91 84

@cANVA

