Marché de créateurs et artisans MOON RIVER SNACK BAR Saint-Junien, dimanche 24 mars 2024.

Marché de créateurs et artisans MOON RIVER SNACK BAR Saint-Junien Haute-Vienne

Le Moon River Snack Bar organise son marché de printemps ! Un marché de créateurs et d’artisans regroupant plus de 20 stands avec la possibilité de se restaurer sur place en intérieur en profitant des bords de Vienne. Venez découvrir vanneries, poteries, macramé, créations en papier, objets en bois, savons et encens, bijoux, créations en crochet et tricot, et les produits de producteurs locaux comme Kalybeer, La ferme des Simples, Atelier Callune ou Sauvages et Cie. Les Amis des fleurs seront aussi présents avec une sélection de plantes. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 09:00:00

fin : 2024-03-24 18:30:00

MOON RIVER SNACK BAR 9 Quai des Mégisseries

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Marché de créateurs et artisans Saint-Junien a été mis à jour le 2024-03-15 par OT Porte Océane du Limousin