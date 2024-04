Marché de créateurs et artisans normands à La Grande École La Grande École Le Havre, vendredi 19 avril 2024.

Marché de créateurs et artisans normands à La Grande École La Grande École Le Havre Seine-Maritime

Vendredi

On vous donne rendez-vous du vendredi 19 avril au dimanche 21 avril à la Grande École pour notre premier salon de créateurs et artisans normands en collaboration avec le collectif Imagin’air.

Durant ces 3 jours, des artistes et artisans locaux vous proposeront des animations, des ateliers, mais aussi de la vente d’objets et créations réalisés par leurs soins

– Macramé, dessin

– Expression photo

– Upcyling de meubles

Et bien plus encore… !

On vous attend nombreux !!!

Entrée libre et gratuite,

Vendredi à partir de 14h30, samedi & dimanche 10h 18h

On vous donne rendez-vous du vendredi 19 avril au dimanche 21 avril à la Grande École pour notre premier salon de créateurs et artisans normands en collaboration avec le collectif Imagin’air.

Durant ces 3 jours, des artistes et artisans locaux vous proposeront des animations, des ateliers, mais aussi de la vente d’objets et créations réalisés par leurs soins

– Macramé, dessin

– Expression photo

– Upcyling de meubles

Et bien plus encore… !

On vous attend nombreux !!!

Entrée libre et gratuite,

Vendredi à partir de 14h30, samedi & dimanche 10h 18h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19

fin : 2024-04-21

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-grande-ecole.com

L’événement Marché de créateurs et artisans normands à La Grande École Le Havre a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie