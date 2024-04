MARCHÉ DE CRÉATEURS DES RAMBLAS LES RAMBLAS Toulouse, samedi 5 octobre 2024.

C’est la reprise ! De nombreux exposants créateurs locaux, artisans et artistes vous attendent

Retrouvez un large choix de créations fait main et locales

Accessoires textiles, bijoux, céramique, illustrations, photographies, thés, zéro déchet, articles déco, bien être et plein d’autres pépites …100 % local et fait main.

Les plus gourmands pourront se restaurer sur place et déguster des gourmandises artisanales. .

Début : 2024-10-05 10:30:00

fin : 2024-10-05 18:30:00

LES RAMBLAS Allées Jean Jaurès

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie autantikboutik@gmail.com

