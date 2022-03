MARCHÉ DE CRÉATEURS DES RAMBLAS Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

MARCHÉ DE CRÉATEURS DES RAMBLAS Toulouse, 3 avril 2022, Toulouse. MARCHÉ DE CRÉATEURS DES RAMBLAS LES RAMBLAS Allées Jean Jaurès Toulouse

2022-04-03 – 2022-04-03 LES RAMBLAS Allées Jean Jaurès

Toulouse Haute-Garonne Le marché reprend et les créateurs seront au rendez-vous ! Il est temps d’exposer à nouveau et de partager avec vous cette bonne humeur ! Le Marché de créateurs des allées Jean Jaurès “les Ramblas” vous invite à venir à la rencontre de ses exposants créateurs locaux, artisans et artistes ! Vous pourrez y retrouver un large choix de créations fait main : accessoires textiles, bijoux, céramique, illustrations, photographie,

zéro déchet, articles déco, etc. Le marché des créateurs des Ramblas est de retour ! autantikboutik@gmail.com

zéro déchet, articles déco, etc. LES RAMBLAS Allées Jean Jaurès Toulouse

