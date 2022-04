Marché de créateurs des Ramblas Allées Jean-Jaurès, 3 avril 2022, Toulouse.

Marché de créateurs des Ramblas

du dimanche 3 avril au dimanche 18 décembre à Allées Jean-Jaurès

### Marché artisanal sur les allées Jean-Jaurès Depuis fin février 2020, les Ramblas des allées Jean-Jaurès à Toulouse hébergent un dimanche sur deux un marché des créateurs. Les artisans et créateurs locaux y exposent toute la journée leurs œuvres dans le domaine de la bijouterie, de la mode, de la décoration et bien d’autres encore… Des objets uniques et personnalisés, originaux et confectionnés avec passion que vous pourrez découvrir tout en vous promenant sur l’esplanade centrale de ces allées. ### Plus d’infos Consultez la [page Facebook du marché](https://www.facebook.com/marcheramblas) pour vous tenir informés des nouveautés et des créateurs participants ![]() ### Infos pratiques Un dimanche sur deux, du 3 avril au 18 décembre 2022 De 10h à 18h Nocturnes les 3 juillet et 28 août 2022 Sur les Ramblas-Jardin des allées Jean-Jaurès

Entrée gratuite

Culture

Allées Jean-Jaurès Allée Jean Jaurès, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T17:59:00;2022-04-24T10:00:00 2022-04-24T17:59:00;2022-05-01T10:00:00 2022-05-01T17:59:00;2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T17:59:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T17:59:00;2022-06-19T10:00:00 2022-06-19T17:59:00;2022-07-03T10:00:00 2022-07-03T23:59:00;2022-08-28T10:00:00 2022-08-28T23:59:00;2022-09-04T10:00:00 2022-09-04T17:59:00;2022-09-18T10:00:00 2022-09-18T17:59:00;2022-10-02T10:00:00 2022-10-02T17:59:00;2022-10-23T10:00:00 2022-10-23T17:59:00;2022-11-13T10:00:00 2022-11-13T17:59:00;2022-11-20T10:00:00 2022-11-20T17:59:00;2022-11-27T10:00:00 2022-11-27T17:59:00;2022-12-04T10:00:00 2022-12-04T17:59:00;2022-12-11T10:00:00 2022-12-11T17:59:00;2022-12-18T10:00:00 2022-12-18T17:59:00