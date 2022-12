Marché de créateurs Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Marché de créateurs Dax, 17 décembre 2022, Dax. Marché de créateurs

Halles Place Roger Ducos Dax Landes Place Roger Ducos Halles

2022-12-17 – 2022-12-17

Place Roger Ducos Halles

Dax

Découvrez 17 marques de créations locales, venues des Landes et du Pays basque.

Concert dès 17h30.

Concert dès 17h30. Découvrez 17 marques de créations locales, venues des Landes et du Pays basque.

Place Roger Ducos Halles Dax

