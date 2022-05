Marché de créateurs Dax, 11 juin 2022, Dax.

Marché de créateurs Dax

2022-06-11 – 2022-06-12

Dax Landes

Découvrez plus de 20 marques et créateurs venus des Landes et du Pays basque.

Samedi : 14h-19h30

Glaces artisanales avec Léonce

Dès 18h Happy Hour à la micro Brasserie L’Experiment’Halle, avec un concert de Steffhan Steffhan.

Dimanche : 10h-18h

Ateliers et découvertes ! Barbotine and Bee

Glaces artisanales avec Léonce.

Découvrez plus de 20 marques et créateurs venus des Landes et du Pays basque.

Samedi : 14h-19h30

Dimanche : 10h-18h

Découvrez plus de 20 marques et créateurs venus des Landes et du Pays basque.

Samedi : 14h-19h30

Glaces artisanales avec Léonce

Dès 18h Happy Hour à la micro Brasserie L’Experiment’Halle, avec un concert de Steffhan Steffhan.

Dimanche : 10h-18h

Ateliers et découvertes ! Barbotine and Bee

Glaces artisanales avec Léonce.

Dax

dernière mise à jour : 2022-05-17 par