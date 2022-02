MARCHÉ DE CRÉATEURS Courniou Courniou Catégories d’évènement: Courniou

Hérault

MARCHÉ DE CRÉATEURS Courniou, 1 mai 2022

2022-05-01

Courniou Hérault Courniou Cet événement est dédié aux Artisans d’Art et Créateurs talentueux. Vous aurez l’opportunité de découvrir leurs savoir-faire uniques et d’aller à leur rencontre, de partager leurs passions et leurs inspirations.

Le marché est le lieu idéal pour dénicher le cadeau de fête des mères de dernière minute grottedeladeveze@orange.fr +33 4 67 97 03 24 https://lafileusedeverre.fr/ Courniou

