Marché de créateurs Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery Catégories d’évènement: 14880

Colleville-Montgomery

Marché de créateurs Colleville-Montgomery, 26 novembre 2022, Colleville-Montgomery. Marché de créateurs

Route de St-Aubin d’Arquenay Salle Socio-culturelle Colleville-Montgomery 14880 Salle Socio-culturelle Route de St-Aubin d’Arquenay

2022-11-26 10:30:00 – 2022-11-26 18:00:00

Salle Socio-culturelle Route de St-Aubin d’Arquenay

Colleville-Montgomery

14880 Colleville-Montgomery Retrouvez de nombreux exposants au marché de créateurs de Colleville-Montgomery.

Exposeront des créateurs de bijoux, céramiques, confitures, créations textiles, en bois, carteries, champagne, poteries… De quoi faire ses achats de Noël ! Retrouvez de nombreux exposants au marché de créateurs de Colleville-Montgomery.

Exposeront des créateurs de bijoux, céramiques, confitures, créations textiles, en bois, carteries, champagne, poteries… De quoi faire ses achats de Noël ! +33 2 31 91 12 61 https://www.colleville-montgomery.fr/ Salle Socio-culturelle Route de St-Aubin d’Arquenay Colleville-Montgomery

dernière mise à jour : 2022-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: 14880, Colleville-Montgomery Autres Lieu Colleville-Montgomery Adresse Colleville-Montgomery 14880 Salle Socio-culturelle Route de St-Aubin d'Arquenay Ville Colleville-Montgomery lieuville Salle Socio-culturelle Route de St-Aubin d'Arquenay Colleville-Montgomery Departement 14880

Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery 14880 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colleville-montgomery/

Marché de créateurs Colleville-Montgomery 2022-11-26 was last modified: by Marché de créateurs Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery 26 novembre 2022 14880 Colleville-Montgomery Route de St-Aubin d'Arquenay Salle Socio-culturelle Colleville-Montgomery 14880

Colleville-Montgomery 14880