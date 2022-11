Marché de créateurs Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Marché de créateurs Brest, 10 décembre 2022, Brest.

18 rue du château Brest Finistère

2022-12-10 – 2022-12-10 Brest

Finistère Les étudiant.es de l’EESAB-site de Brest vous invitent à leur marché de Noël 2022 ! Près d’une trentaine de créateurs.trices seront présent.es à ce rendez-vous traditionnel de fin d’année.

Venez faire vos achats de Noël en soutenant la jeune création brestoise ! Rendez-vous dès 11 heures au 18 rue du château ! https://www.facebook.com/events/465228279054885/?ref=newsfeed Brest

