Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Venez nombreux Ce dimanche 6 mars Open’Art organise un marché un super marché de créateur rue Victor Hugo à Bagnères de bigorre de 10h à 17h….si tu ne sais pas quoi faire dimanche viens te promener tu côté de chez nous.

La boutique sera ouverte…à très vite ! https://www.facebook.com/Open.Art.65/ Venez nombreux rue Victor Hugo BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

