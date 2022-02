Marché de créateurs – au profit de « Margaux, née pour briller » Salle des Fêtes de Baule Baule Catégorie d’évènement: Baule

Marché de créateurs – au profit de « Margaux, née pour briller » Salle des Fêtes de Baule, 20 mars 2022, Baule. Marché de créateurs – au profit de « Margaux, née pour briller »

Salle des Fêtes de Baule , le dimanche 20 mars à 09:00

La commune de Baule accueille un marché de créateurs, au profit de l’association « Margaux Née pour Briller ». Découvrez le travail des artisans d’ici et d’ailleuts, et profitez-en pour dénicher la perle rare, le cadeau qui fera plaisir ou l’objet qui vous donnera envie ! Tapissier, couture, ferronnerie, photographe, dessinateurs, illustrateurs, savons artisanaux, créateurs de livres pour enfants, il y en aura pour tous les goûts. Tombola 2€ avec un panier de créations à gagner. Initiations à la création sur certains stands. Entrée libre. Marché de créateurs Salle des Fêtes de Baule Rue du Lièvre d’Or, Baule Baule

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T09:00:00 2022-03-20T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Baule Autres Lieu Salle des Fêtes de Baule Adresse Rue du Lièvre d'Or, Baule Ville Baule lieuville Salle des Fêtes de Baule Baule

Salle des Fêtes de Baule Baule https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baule/

Marché de créateurs – au profit de « Margaux, née pour briller » Salle des Fêtes de Baule 2022-03-20 was last modified: by Marché de créateurs – au profit de « Margaux, née pour briller » Salle des Fêtes de Baule Salle des Fêtes de Baule 20 mars 2022 Baule Salle des Fêtes de Baule Baule

Baule