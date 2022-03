Marché de créateurs au château du Rozel Le Rozel Le Rozel Catégories d’évènement: Le Rozel

Manche

Le Rozel, 16 juillet 2022

2022-07-16 – 2022-07-17

Venez flâner, jouer, déguster… Dans ce parc bucolique. Arpentez sa cour et ses allées à la découverte de créateurs, artistes et artisans de Normandie.

organisationmarcherozel@gmail.com

