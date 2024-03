Marché de créateurs artisans et de producteurs locaux Place de Kercabellec 44420 Mesquer Mesquer, samedi 11 mai 2024.

Début : 2024-05-11T10:00:00+02:00 – 2024-05-11T20:00:00+02:00

Marché de créateurs artisans et producteurs locaux.

Restauration et dégustation de produits locaux.

Place de Kercabellec 44420 Mesquer
Loire-Atlantique Pays de la Loire
Téléphone: 02 40 42 59 11
Email: culture@mesquerquimiac.fr
Site web: http://www.mesquerquimiac.fr

