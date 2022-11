Marché de Créateurs Aix-en-Provence, 6 avril 2022, Aix-en-Provence.

Marché de Créateurs

Place de Verdun Aix-en-Provence 13090

2022-04-06 10:00:00 – 2022-04-06 19:00:00

Aix-en-Provence

13090

Ce marché s’inscrit dans un nouveau rendez-vous aixois, en effet le Marché des Créateurs sera présent sur la place de Verdun tous les premiers mercredis du mois jusqu’en décembre (mais pas le 2 nov, le 9 nov).

Nous vous invitons à d’extraordinaires balades créatives.

Lors de ces rencontres vous croiserez une multitude d’artisans et d’artistes de toutes origines et de sensibilités variées.

Des rendez-vous comme autant d’occasions pour plonger dans l’originalité et l’insolite.

Les espaces publics investis deviennent des lieux d’échanges chaleureux entre les Créateurs et les Amateurs. Une démonstration éclectique pour se réconcilier avec la magie de la variété des supports d’expressions avec de nombreux domaines représentés tel que peinture, sculpture, bijou, luminaire, stylisme, photographie, accessoires, mobilier, reliure, céramique, travail du fil, du bois, du verre, du métal, composition florale, gourmandises, parfumerie, etc… un très large choix d’idées cadeaux comme autant d’occasions de se faire plaisir et de faire plaisir.



Ce bouquet d’événements vous conduira dans des univers inspirés pour rêver et vous apaiser.



Alors, laissez vous séduire par ces myriades de rencontres avec des formes, des matières et des couleurs domptées par ces créateurs originaux qui joueront avec une gamme de prix & une palette de sensibilités très étendues pour que chacun puisse y trouver son bonheur.

Une sélection d’Artisans et d’Artistes de toutes origines et de sensibilités variées, proposent leurs productions. Vous plongez dans leurs univers inspirés, plein d’originalité et d’insolite. Un temps de rencontres chaleureuses pour partager du plaisir.

marquagecontact@gmail.com +33 6 03 16 43 25 http://www.association-marquage.com/

Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-25 par