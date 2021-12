Marché de Créateurs « 360° sur l’Art » Place Sathonay, 18 décembre 2021, Lyon.

du samedi 18 décembre au dimanche 19 décembre à Place Sathonay

Le Marché de Créateurs « 360° sur l’Art » revient pour sa quinzième édition les 18 et 19 décembre 2021 Place Sathonay à Lyon. Retrouvez une sélection d’une soixantaine de créateurs, artistes et artisans d’art issus de toutes disciplines : arts plastiques, gravure, peinture, illustration, bijoux, mode et accessoire de mode, objets de décoration… L’occasion de découvrir et soutenir la création locale toute en dénichant des cadeaux de Noël uniques et originaux. Rendez-vous le samedi 18 décembre de 11h à 20h et le dimanche 19 décembre de 10h à 19h.

Gratuit

Place Sathonay Lyon Lyon Métropole de Lyon



