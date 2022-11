MARCHÉ DE CRÉATEURS 2022 Bugarach Bugarach Catégories d’évènement: Aude

Bugarach

MARCHÉ DE CRÉATEURS 2022

Bugarach, 3 décembre 2022

Bugarach Aude

2022-12-03 10:00:00 – 2022-12-03 17:00:00

Aude Bugarach L’association les Bugarennes organise son premier marché de créateurs, sous la halle au centre du village.

Les créateurs et des producteurs seront présents pour vous accueillir et vous faire découvrir leurs magnifiques réalisations très variées.

Une buvette et une restauration de qualité seront à votre disposition tout au long de la journée. creabugarennes@outlook.fr +33 6 07 03 17 78 https://www.facebook.com/lesbugarennes Bugarach

