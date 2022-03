Marché de créateur.rice.s normand.e.s Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Marché de créateur.rice.s normand.e.s Le Havre, 19 mars 2022, Le Havre.

2022-03-19 10:00:00 – 2022-03-19 18:30:00

Le Havre Seine-Maritime La saison 2022 démarre avec un super marché dans un lieu magnifique du Havre… Pas commun pour un rendez-vous artisanal, mais nous on va le faire !! On se retrouve le samedi 19 mars, de 10h à 18h30, dans cet espace de co-working, sublimement décoré : La Hune. Une vingtaine de créateur.rice.s normand.e.s seront présent.e.s pour vous exposer leurs trésors ! Entrée gratuite. La saison 2022 démarre avec un super marché dans un lieu magnifique du Havre… Pas commun pour un rendez-vous artisanal, mais nous on va le faire !! On se retrouve le samedi 19 mars, de 10h à 18h30, dans cet espace de co-working, sublimement… collectif.biduleschouettes@outlook.com https://collectif-bidules-chouettes.jimdosite.com/ La saison 2022 démarre avec un super marché dans un lieu magnifique du Havre… Pas commun pour un rendez-vous artisanal, mais nous on va le faire !! On se retrouve le samedi 19 mars, de 10h à 18h30, dans cet espace de co-working, sublimement décoré : La Hune. Une vingtaine de créateur.rice.s normand.e.s seront présent.e.s pour vous exposer leurs trésors ! Entrée gratuite. Le Havre

