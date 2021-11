Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Marché de Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire

Marché de Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon, 1 janvier 2021, Craponne-sur-Arzon. Marché de Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon

2021-01-01 08:00:00 – 2021-12-18 12:00:00

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire Marché pittoresque chaque samedi matin.

Avec le label « à un pas d’ici », retrouvez facilement les producteurs installés à moins de 20 km de la commune. craponnesurarzon@craponnesurarzon.fr +33 4 71 03 20 03 Craponne-sur-Arzon

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Autres Lieu Craponne-sur-Arzon Adresse Ville Craponne-sur-Arzon lieuville Craponne-sur-Arzon