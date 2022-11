Marché de Cluny Cluny, 19 novembre 2022, Cluny.

Marché de Cluny

Place du 11 août 1944 Place et rue du 11 août 1944 Cluny Sane-et-Loire Place et rue du 11 août 1944 Place du 11 août 1944

2022-11-19 – 2022-11-19

Une soixantaine de commerçants selon la saison. Produits frais, boucherie et charcuterie, boulangerie et pâtisserie, primeurs, vins, miel, fromages, textiles, chaussures, fleurs, plantes, graines et plants, objets d’ici et d’ailleurs.

Stationner de préférence sur les parkings situés en périphérie du bourg monastique (rue Porte des prés, parking Rochefort, parking du Prado, place du Champ-de-Foire, avenue Pierre-le-Vénérable, rue Porte de Paris, promenade du Fouettin).

La place et la rue du 11 août 1944, la place du Marché et la rue Porte-des-Prés sont interdites à la circulation et au stationnement chaque samedi de 5h à 14h.

accueil-pm@cluny.fr +33 3 85 59 05 87 http://www.cluny.fr/foires-et-marches

