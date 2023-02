Marche de Chez Sam Andelaroche Office de tourisme du pays de Lapalisse Andelaroche Catégories d’Évènement: Allier

Marche de Chez Sam, 26 mars 2023, Andelaroche

2023-03-26 09:00:00 – 2023-03-26 10:30:00

Allier Andelaroche EUR 2 2 Parcours de 9 km au départ du restaurant Du côté de Chez Sam.

Possibilité de déjeuner sur place. contact@chezsam.fr https://marguetiere-andelaroche.chezsam.fr/ Andelaroche

