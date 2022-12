Marché de Cherveux Cherveux Cherveux Cherveux Catégories d’évènement: Cherveux

Deux-Sèvres Cherveux Le marché de producteurs locaux de Cherveux se déroule tous les premiers mercredis de chaque mois (sauf en août), de 17h à 20h.

Marché 100 % local !

+33 5 49 75 51 74

