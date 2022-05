Marché de Cherveux Cherveux, 4 mai 2022, Cherveux.

Marché de Cherveux Cherveux

2022-05-04 17:00:00 – 2022-12-31 20:00:00

Cherveux Deux-Sèvres Cherveux

Amateurs d’étals colorés, vous trouverez sur les marchés du territoire de nombreuses créations et produits du terroir pour le plus grand plaisir de vos yeux et de vos papilles.

Le marché de producteurs locaux de Cherveux se déroule tous les premiers mercredis de chaque mois. Les commerçants sont intégrés au projet et resteront ouverts jusqu’à 20h.

De l’entrée au dessert, vous ne manquerez pas de vous régaler !

+33 5 49 75 51 74

