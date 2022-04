MARCHÉ DE CHAUMES EN RETZ – SECTEUR CHEMERE Chaumes-en-Retz Chaumes-en-Retz Catégories d’évènement: Chaumes-en-Retz

Loire-Atlantique

MARCHÉ DE CHAUMES EN RETZ – SECTEUR CHEMERE Chaumes-en-Retz, 19 avril 2022, Chaumes-en-Retz. MARCHÉ DE CHAUMES EN RETZ – SECTEUR CHEMERE Place de l’Eglise Chéméré Chaumes-en-Retz

2022-04-19 – 2022-04-19 Place de l’Eglise Chéméré

Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique Un tout petit marché, pratique pour s’approvisionner en produits frais. Place de l’Eglise Chéméré Chaumes-en-Retz

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Chaumes-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu Chaumes-en-Retz Adresse Place de l'Eglise Chéméré Ville Chaumes-en-Retz lieuville Place de l'Eglise Chéméré Chaumes-en-Retz Departement Loire-Atlantique

MARCHÉ DE CHAUMES EN RETZ – SECTEUR CHEMERE Chaumes-en-Retz 2022-04-19 was last modified: by MARCHÉ DE CHAUMES EN RETZ – SECTEUR CHEMERE Chaumes-en-Retz Chaumes-en-Retz 19 avril 2022 Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique