MARCHÉ DE CHAUMES EN RETZ – SECTEUR ARTHON Chaumes-en-Retz Chaumes-en-Retz Catégories d’évènement: Chaumes-en-Retz

Loire-Atlantique

MARCHÉ DE CHAUMES EN RETZ – SECTEUR ARTHON Chaumes-en-Retz, 18 avril 2022, Chaumes-en-Retz. MARCHÉ DE CHAUMES EN RETZ – SECTEUR ARTHON Place du Relais Arthon en Retz Chaumes-en-Retz

2022-04-18 – 2022-03-21 Place du Relais Arthon en Retz

Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique Un marché au coeur du bourg, idéal pour s’approvionner en produit locaux. mairie@chaumesenretz.fr +33 2 40 21 30 11 http://www.chaumesenretz.fr/ Place du Relais Arthon en Retz Chaumes-en-Retz

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Chaumes-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu Chaumes-en-Retz Adresse Place du Relais Arthon en Retz Ville Chaumes-en-Retz lieuville Place du Relais Arthon en Retz Chaumes-en-Retz Departement Loire-Atlantique

MARCHÉ DE CHAUMES EN RETZ – SECTEUR ARTHON Chaumes-en-Retz 2022-04-18 was last modified: by MARCHÉ DE CHAUMES EN RETZ – SECTEUR ARTHON Chaumes-en-Retz Chaumes-en-Retz 18 avril 2022 Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique