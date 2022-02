Marché de Châtel Châtel Châtel Catégories d’évènement: Châtel

Haute-Savoie

Marché de Châtel Châtel, 27 avril 2022, Châtel. Marché de Châtel Route de Thonon Place de l’église Châtel

2022-04-27 08:30:00 08:30:00 – 2022-12-14 12:30:00 12:30:00 Route de Thonon Place de l’église

Châtel Haute-Savoie Chaque mercredi sur le marché de Châtel vous trouverez des fruits et légumes, des fromages de producteurs locaux, du poisson, une rôtisserie, des fleurs, des vêtements, des souvenirs… Route de Thonon Place de l’église Châtel

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Châtel, Haute-Savoie Autres Lieu Châtel Adresse Route de Thonon Place de l'église Ville Châtel lieuville Route de Thonon Place de l'église Châtel Departement Haute-Savoie

Châtel Châtel Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatel/

Marché de Châtel Châtel 2022-04-27 was last modified: by Marché de Châtel Châtel Châtel 27 avril 2022 Châtel Haute-Savoie

Châtel Haute-Savoie