Marché de Chapelle-Royale Chapelle-Royale

Le petit marché couvert hebdomadaire de Chapelle-Royale se tient tous les vendredis après-midi et les samedis toute la journée sous la halle dans le bourg du village. Vente de produits locaux du Perche. +33 2 37 49 20 13

dernière mise à jour : 2021-11-17 par OTs du Perche

