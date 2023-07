Cet évènement est passé La féria des commerçants Marché de Chambéry Villenave-d’Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Villenave-d'Ornon La féria des commerçants Marché de Chambéry Villenave-d’Ornon, 1 juillet 2023, Villenave-d’Ornon. La féria des commerçants Samedi 1 juillet, 09h00 Marché de Chambéry Entrée libre • Pour tous L’association des commerçants de Villenave D’Ornon (ACVO) organise sa Feria au quartier Chambéry ! Une journée d’animations avec au programme : Marché artisanal Animations musicales Restauration en continue Animations pour les enfants Programmation 11 h 30 à 12 h 30 : Banda d’Ornon 14 h 30 à 15 h 00 : Black Tigers Cheerleaders 18 h à 19 h 30 : danses sévillanes association Péralta De 19 h à 23 h : la soirée sera animée par La Band’a Léo Marché de Chambéry Route de Léognan, Quartier de Chambéry, Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.facebook.com/acvo33140/ »}] Tous les mercredis matin de 8 h 30 à 12 h 30.

Route de Léognan, au coeur du quartier Chambéry

Dédié aux métiers de bouche, le nouveau marché de la route de Léognan insuffle dynamisme et gourmandise aux mercredis matin du quartier de Chambéry. Ce rendez-vous hebdomadaire réunit pour l’heure une dizaine de commerçants, qui proposent chacun des produits de qualité, pour le plaisir des papilles, dans l’esprit convivial des marchés de quartier. Qu’y trouve-t-on ?

Les commerçants vous donnent donc rendez-vous autour des plaisirs de la table. Sur place, vous pourrez notamment trouver un fromager, un poissonnier, un boucher, un charcutier, un rôtisseur, un maraîcher, un traiteur asiatique mais aussi des producteurs/vendeurs de fruits de mer, de miel, d’antipasti et autres épices. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T09:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:00:00+02:00

2023-07-01T09:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Villenave-d'Ornon Autres Lieu Marché de Chambéry Adresse Route de Léognan, Quartier de Chambéry, Villenave d'Ornon Ville Villenave-d’Ornon Departement Gironde Lieu Ville Marché de Chambéry Villenave-d’Ornon

Marché de Chambéry Villenave-d’Ornon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave-dornon/