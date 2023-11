BONS BAISERS DU CHILI : QUESTION DE GENRE Marché de Cenon Cenon, 15 novembre 2023, Cenon.

BONS BAISERS DU CHILI : QUESTION DE GENRE Mercredi 15 novembre, 10h00 Marché de Cenon

Animations de rue sur le thème de la diversité, de l’égalité et de la justice sociale. Musiques, chants et lecture de textes de Pablo Neruda.

Organisé par ALIFS, en partenariat avec l’école des Cavailles et le Rocher de Palmer.

Marché de Cenon Cenon (33150) Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T10:00:00+01:00 – 2023-11-15T12:00:00+01:00

