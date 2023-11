COUTURE ET STÉRÉOTYPES DE GENRE Marché de Cenon Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde COUTURE ET STÉRÉOTYPES DE GENRE Marché de Cenon Cenon, 15 novembre 2023, Cenon. COUTURE ET STÉRÉOTYPES DE GENRE Mercredi 15 novembre, 08h00 Marché de Cenon Longtemps associée à une pratique domestique réservée aux femmes, la couture se réinvente avec l’Espace Textile qui prend possession de l’espace public pour s’ouvrir à toutes et à tous. Venez donc vous réapproprier l’aiguille et la machine à coudre comme bon vous semble !

Organisé par l’espace Textile Rive Droite, en partenariat avec la ville de Cenon. Marché de Cenon Cenon (33150) Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

