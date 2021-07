Campestre-et-LucCampestre-et-Luc Campestre-et-Luc Campestre-et-Luc Campestre-et-Luc, Gard Marché de Campestre et Luc Campestre-et-Luc Campestre-et-Luc Campestre-et-LucCampestre-et-Luc Catégories d’évènement: Campestre-et-Luc

Gard

Marché de Campestre et Luc Campestre-et-Luc Campestre-et-Luc, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Campestre-et-LucCampestre-et-Luc. Marché de Campestre et Luc 2021-07-09 – 2021-07-09

Campestre-et-Luc Gard Campestre-et-Luc Gard Campestre-et-Luc 17h30 à 20h30 . Tous les vendredis. Volailles, charcuterie, fruits et légumes, miel, fromages et buvette. Venez nombreux ! +33 4 67 82 01 35 Droits libres dernière mise à jour : 2021-07-04 par

Détails Catégories d’évènement: Campestre-et-Luc, Gard Étiquettes évènement : Autres Lieu Campestre-et-Luc Campestre-et-Luc Adresse Ville Campestre-et-LucCampestre-et-Luc lieuville 43.95316#3.41986