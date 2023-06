Transfert de compost site de compostage partagé du marché Marché de Cachan Cachan Cachan Catégories d’Évènement: Cachan

Val-de-Marne Transfert de compost site de compostage partagé du marché Marché de Cachan Cachan, 2 juin 2023, Cachan. Transfert de compost site de compostage partagé du marché Vendredi 2 juin, 18h00 Marché de Cachan Merci aux contributeurs disponibles de venir donner un coup de main aux référents de composTerre (durée environ 1h). Tenue non salissante et gants de jardinage recommandés. Marché de Cachan 1 Av. Léon Eyrolles, 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T18:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-02T18:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00 économie circulaire compostage Détails Catégories d’Évènement: Cachan, Val-de-Marne Autres Lieu Marché de Cachan Adresse 1 Av. Léon Eyrolles, 94230 Cachan Ville Cachan Departement Val-de-Marne Lieu Ville Marché de Cachan Cachan

Marché de Cachan Cachan Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cachan/

Transfert de compost site de compostage partagé du marché Marché de Cachan Cachan 2023-06-02 was last modified: by Transfert de compost site de compostage partagé du marché Marché de Cachan Cachan Marché de Cachan Cachan 2 juin 2023