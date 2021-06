Chabrillan Chabrillan Chabrillan, Drôme Marché de Cabreilha Chabrillan Chabrillan Catégories d’évènement: Chabrillan

Marché de Cabreilha Chabrillan, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Chabrillan. Marché de Cabreilha 2021-07-01 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-31 22:00:00 22:00:00 Parc des cèdres Centre du village

Chabrillan Drôme Chabrillan Marché de Cabreilha propose des produits locaux de qualité, de l’artisanat local de 18h à 19h30 puis animations, spectacles, concert jusqu’à 22h. Petite restauration sur place. Ambiance chaleureuse et détendue dans le magnifique parc des cèdres. cafebibliotheque.chabrillan@gmail.comail.com +33 6 33 40 71 05 https://cafebibliotheque.fr/ Marché de Cabreilha propose des produits locaux de qualité, de l’artisanat local de 18h à 19h30 puis animations, spectacles, concert jusqu’à 22h. Petite restauration sur place. Ambiance chaleureuse et détendue dans le magnifique parc des cèdres.

