2022-04-30 – 2022-04-30

Bénévent-l’Abbaye Creuse Bénévent-l’Abbaye A partir de 17h 00, dégustation de grillades, frites, jus de pommes. Mise en avant des savoir-faire des producteurs et artisans avec des démonstrations de poterie, raku, marqueterie ou encore distillerie. A partir de 17h 00, dégustation de grillades, frites, jus de pommes. Bénévent-l’Abbaye

