Marché de brocanteurs – Mauzé-sur-le-Mignon
26 mai 2022, 08:00:00 – 18:00:00
Mauzé-sur-le-Mignon, Deux-Sèvres

Brocante, place du champ de foire, avec des dizaines de professionnels. Vous y retrouverez : du mobilier vintage, des meubles, décoration, objets insolites, art, bibelots, meubles de métier, tableaux, vaisselle, disques, livres, affiches…. Entrée gratuite Buvette et restauration sur place.

