Marché de Brive Brive-la-Gaillarde, mardi 23 avril 2024.

Brive 100 % Terroir ! Au marché gaillard, retrouvez toutes les spécialités gastronomiques du terroir. Bons vivants et fins gastronomes, à vos paniers !

C’est ici que vous retrouverez les produits naturels de base qui ont contribué à la renommée de la gastronomie gaillarde, pleine de saveurs et de produits du terroir.

Prendre la direction centre-ville, Office de tourisme où se situe le marché et la halle Georges Brassens. Un parking souterrain est à votre disposition. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 07:30:00

fin : 2024-04-23 13:00:00

Place du 14 juillet

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

