Deux-Sèvres Tous les mardis, marché traditionnel avec 60 commerçants ambulants et le marché couvert (alimentation) avec une cinquantaine d’exposants.

Et les mercredis, à compter du 06 avril.

Tous les samedis, marché traditionnel avec 50 commerçants alimentaires. +33 5 49 80 49 80 Ville de Bressuire

dernière mise à jour : 2022-03-29

