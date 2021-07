Roscoff Roscoff Finistère, Roscoff Marché de bouquinistes Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistère

Roscoff

Marché de bouquinistes Roscoff, 8 août 2021-8 août 2021, Roscoff. Marché de bouquinistes 2021-08-08 – 2021-08-08 Place de l’église Place Lacaze-Duthiers

Roscoff Finistère Marché de bouquinistes à Roscoff.

Quatre, cinq exposants seront présents sur la place Lacaze-Duthiers proposant au public des ouvrages d’occasion et anciens, d’anciennes cartes postales, des albums jeunesse ou encore des vinyles. communication.mairie@roscoff.fr Marché de bouquinistes à Roscoff.

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Roscoff Étiquettes évènement : Autres Lieu Roscoff Adresse Place de l'église Place Lacaze-Duthiers Ville Roscoff lieuville 48.72653#-3.98589