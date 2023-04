Petit-déjeuner Équitable Marché de Bouaye Bouaye Catégories d’évènement: Bouaye

Loire-Atlantique

Petit-déjeuner Équitable Marché de Bouaye, 18 mai 2023, Bouaye. Petit-déjeuner Équitable Jeudi 18 mai, 09h30 Marché de Bouaye Entrée libre Un petit-déjeuner équitable ça vous tente ? Au menu: café, thé chocolat et gâteaux équitables et le jeu des labels équitables pour tout savoir sur les outils qui permettent de faire la différence entre la véritable équité et le Fair washing !

La commune de Bouaye est engagée depuis de nombreuses années en faveur du commerce équitable et détient le label TDCE (Territoire de commerce équitable). Marché de Bouaye Place du Marché, 44830 Bouaye Bouaye 44830 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-18T09:30:00+02:00 – 2023-05-18T12:00:00+02:00

2023-05-18T09:30:00+02:00 – 2023-05-18T12:00:00+02:00 Petit-déjeuner Café

Détails Catégories d’évènement: Bouaye, Loire-Atlantique Autres Lieu Marché de Bouaye Adresse Place du Marché, 44830 Bouaye Ville Bouaye Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Marché de Bouaye Bouaye

Marché de Bouaye Bouaye Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouaye/

Petit-déjeuner Équitable Marché de Bouaye 2023-05-18 was last modified: by Petit-déjeuner Équitable Marché de Bouaye Marché de Bouaye 18 mai 2023 Bouaye Marché de Bouaye Bouaye

Bouaye Loire-Atlantique