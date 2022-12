MARCHÉ DE BONCHAMP-LÈS-LAVAL Bonchamp-lès-Laval, 23 décembre 2022, Bonchamp-lès-Laval .

MARCHÉ DE BONCHAMP-LÈS-LAVAL

Ferme des Epiés Bonchamp-lès-Laval Mayenne

2022-12-23 – 2022-12-23

Bonchamp-lès-Laval

Mayenne

Venez découvrir le marché à la ferme des Epiés le vendredi de 17h30 Ã 19h30

Les producteurs et les produits présents à la ferme :

– Viande de porc, boeuf et de veau (Jean-Pierre et Sylvie Rouzier)

– Volailles (Sylvia Goisbault)

– Mouton et Lapin (Delphine Petit)

– Légumes (Jean-Pierre et Sylvie Rouzier)

– Pommes (Samuel Bernard)

– Pain (Bruno De Saint Gores)

– Oeufs (Sylvie Travers)

– Fruit, Confiture, compote… (Thibaud Chaix de Lavaréne)

– Farine (Philippe Lemercier)

– Huile colza, huile tournesol (Philippe Lemercier)

– Terrine de mouton (Philippe Lemercier)

– Cuisine des balkans (Saéma)

– Tisane (Marie Girard)

– Miel (Thierry Cocandeau)

– Pain d’epices et gâteau sans gluten (Gourmandises Permises)

– Bière ( BAM, Sarthvoise, Brasserie de l’Oudon)

– Vin (Jean Perois)

– Cidre (EARL Bourny)

– Jus de fruits

– Fromages et laitages de vaches (pour le lait cru venir avec vos bouteilles) (Thierry, Christine et Marc SABIN)

– Fromage de chèvre (GAEC Chavrot)

– Fromage de brebis (GAEC du Carré d’Ouailles)

Afin d’assurer la vente des produits d’épicerie et du pain, nous avons besoin de bénévoles. Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous inscrire sur place pour une permanence aux prochains marchés. Nous vous remercions par avance de votre disponibilité qui permet de faire vivre l’association.

Les heures de début et de fin de marché peuvent varier en fonction de la météo et de la saison. Nous vous conseillons de contacter la mairie ou l’office du tourisme avant de vous déplacer pour vous confirmer la bonne tenue du marché. Nous ne pouvons garantir l’exactitude des informations. Des annulations sont possibles pour diverses causes : mauvais temps, grèves, etc.. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter la mairie de Bonchamp-lès-Laval.

Marché à la ferme de Bonchamp-lès-Laval

http://www.fermedesepies.fr/index.php?rang=5

Bonchamp-lès-Laval

dernière mise à jour : 2022-11-30 par