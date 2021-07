Marché de Bois-Robert Le Bois-Robert, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Le Bois-Robert.

2021-07-06 16:30:00 – 2021-07-06 19:00:00

Le Bois-Robert Seine-Maritime

Tous les mardis de 16h30 à 19h, Frédéric Duez, artisan boulanger d’Arques-la-Bataille, Ludovic Alard, charcutier-traiteur de Longueville-sur-Scie, Stéphanie Rivet, crémière d’Aubermesnil-Beaumais qui propose des œufs, yaourts et fromages, et Nasser Lanarani, revendeur de fruits et légumes se regroupent près de la mairie de Bois-Robert pour vous proposer ce petit marché de campagne aux bonnes odeurs de terroir !

Tous les mardis de 16h30 à 19h, Frédéric Duez, artisan boulanger d’Arques-la-Bataille, Ludovic Alard, charcutier-traiteur de Longueville-sur-Scie, Stéphanie Rivet, crémière d’Aubermesnil-Beaumais qui propose des œufs, yaourts et fromages, et Nasser Lanarani, revendeur de fruits et légumes se regroupent près de la mairie de Bois-Robert pour vous proposer ce petit marché de campagne aux bonnes odeurs de terroir !

