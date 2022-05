Marché de Bois-Robert

Marché de Bois-Robert, 9 août 2022, . Marché de Bois-Robert

2022-08-09 16:30:00 16:30:00 – 2022-08-09 19:00:00 19:00:00 Chaque mardi de 16h30 à 19h, quelques producteurs se regroupent près de la mairie de Bois-Robert pour vous proposer ce petit marché de campagne aux bonnes odeurs de terroir ! Vous trouverez sur place : Stéphanie Rivet, crémière… dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville