Marché de Bois-Robert

Marché de Bois-Robert, 12 juillet 2022, . Marché de Bois-Robert

2022-07-12 16:30:00 16:30:00 – 2022-07-12 19:00:00 19:00:00 Chaque mardi de 16h30 à 19h, Stéphanie Rivet, crémière d’Aubermesnil-Beaumais, Frédéric Duez, artisan boulanger d’Arques-la-Bataille, Ludovic Alard, charcutier-traiteur de Longueville-sur-Scie, qui propose des œufs, yaourts et fromages, et Nasser… dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville