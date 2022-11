Marché de Bligny-sur-Ouche Bligny-sur-Ouche Bligny-sur-Ouche Catégories d’évènement: 21360

Bligny-sur-Ouche

Marché de Bligny-sur-Ouche Bligny-sur-Ouche, 16 novembre 2022, Bligny-sur-Ouche. Marché de Bligny-sur-Ouche

Place de l’Hôtel de Ville Bligny-sur-Ouche 21360

2022-11-16 – 2022-11-16 Bligny-sur-Ouche

21360 Le marché a lieu tous les mercredis matins.

Chaque 3ème mercredi du mois : c’est la foire avec environ 10 commerçants l’hiver et 30 commerçants l’été. Sur la place de l’hôtel de ville. +33 3 80 20 11 21 Bligny-sur-Ouche

dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Catégories d’évènement: 21360, Bligny-sur-Ouche Autres Lieu Bligny-sur-Ouche Adresse Place de l'Hôtel de Ville Bligny-sur-Ouche 21360 Ville Bligny-sur-Ouche lieuville Bligny-sur-Ouche Departement 21360

Bligny-sur-Ouche Bligny-sur-Ouche 21360 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bligny-sur-ouche/

Marché de Bligny-sur-Ouche Bligny-sur-Ouche 2022-11-16 was last modified: by Marché de Bligny-sur-Ouche Bligny-sur-Ouche Bligny-sur-Ouche 16 novembre 2022 21360 Bligny-sur-Ouche Place de l'Hôtel de Ville Bligny-sur-Ouche 21360

Bligny-sur-Ouche 21360