Marché de Belvès Pays de Belvès, 19 mars 2022, Pays de Belvès.

Marché de Belvès Pays de Belvès

2022-03-19 – 2022-03-19

Pays de Belvès Dordogne

Marché maintenu durant la période de confinement dans le plus stricte respect des mesures de sécurité.

Vos producteurs et artisans vous y attendent pour venir vos ravitailler en produits frais, locaux et de saison. Soutenons l’économie locale, soyons solidaires ! de 8h30 à 12h30.

+33 5 53 31 44 60

Pays de Belvès

